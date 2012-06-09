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«Живут на свете коты» - веселый праздник для детей из летнего лагеря (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Живут на свете коты» - веселый праздник для детей из летнего лагеря (ФОТО)

9 июня 2012, 16:17Общество
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