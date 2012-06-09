«Живут на свете коты» - веселый праздник для детей из летнего лагеря (ФОТО)

Сначала ребята узнали немного опроисхождении кошки, ведущие рассказали им необычные факты из «биографии»кошек. Например, истории, когда коты защищали своих хозяев от опасностей. Рассказалитакже о говорящих котах, и о том, можно ли научить кота разговаривать.

Запоминающейся была «Зарядка длякиски», когда дети повторяли движения, характерные для котов - дружно чесали заушком, изображали «злого» и «доброго» кота, выгибая спины, все это под веселуюмузыку.

Фото с сайта tagillib.ru

Под конец мероприятия организаторыпровели викторину «Поющие коты». Детям необходимо было угадать, из какогомультика или фильма тот или иной кот. Все с удовольствием подпевали котам иактивно участвовали в конкурсе. Вообще встреча прошла очень позитивно, всеостались очень довольны.