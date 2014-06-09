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Худшие дороги Нижнего Тагила могут ремонтировать сами тагильчане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Худшие дороги Нижнего Тагила могут ремонтировать сами тагильчане

9 июня 2014, 15:30Общество
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