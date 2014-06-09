Худшие дороги Нижнего Тагила могут ремонтировать сами тагильчане

Как оказалось, тагильчане считают, что худшие дороги – на Тагилстрое (24,9%). Чуть получше ситуация обстоит на Вые (18,8%), еще лучше – 9,4% – на Вагонке. Немногим лучше на Руднике – 11,4%, затем на Красном Камне (9,4%) и в Центре (6,7%). Самые пригодные для езды дороги, по мнению тагильчан, на ГГМ – 2,3%.

Накануне стал известен список улиц, на ремонт которых в текущем году будет потрачено 820 миллонов рублей. Напомним, это улицы Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и улица Максима Горького. Конечно, список можно расширять бесконечно, однако, решение пока ограничено этой пятеркой.

Сезон активных ремонтных работ в Нижнем Тагиле можно считать открытым. В связи с этим один из ведущих подрядчиков города обращается к мужчинам Нижнего Тагила, которые своими руками могут ремонтировать дороги города. Дело в том, что МУП «Тагилдорстрой» набирает кадры. Требуются:

Инженерно-технические работники (мастера, старшие мастера) - з/п от 23 000 руб. График 5/2, образование не ниже среднеспециального, опыт от 1 года.

Дорожные рабочие - З/П от 18 000 руб.

Обращаться по телефону +7 (3435) 41-41-92.