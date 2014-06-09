К началу лета «МегаФон» повысил скорость интернета в Нижнем Тагиле

Специалисты компании улучшили качество голосовых соединений и повысили скорость передачи данных в сети 3G в таких городах, как: Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Дегтярск, Новоуральск, Богданович, Асбест, Новая Ляля, Алапаевск, Нижний Тагил, Качканар, Красноуральск, Полевской, Карпинск, Североуральск, Серов, Березовский, Верхняя Тура, а также в поселках Рудничный, Косой брод, Палкинский торфяник и Таежный.

Мы продолжаем расширять и уплотнять покрытие сети 3G в регионе, чтобы каждый житель области мог пользоваться надежной связью «МегаФон» и возможностями нашего высокоскоростного интернета. Согласно плану развития сети, 90% новых базовых станций в преддверии лета появились именно за пределами Екатеринбурга. Теперь наши абоненты в Свердловской области могут еще быстрее скачивать необходимую им информацию, общаться в социальных сетях и работать с электронной почтой на скорости 3G прокомментировал руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» Алексей Латыпов.