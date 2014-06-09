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К началу лета «МегаФон» повысил скорость интернета в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К началу лета «МегаФон» повысил скорость интернета в Нижнем Тагиле

9 июня 2014, 10:35ОбществоПавел Сидоренко
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