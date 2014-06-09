Компания ПРОМКО вместе с подшефным детским домом приняла участие в олимпийской рыбалке

В субботу детский дом № 2 соревновался в ловле рыбы на водоеме «Калиновский разрез» (расположен в Орджоникидзевском районе города Екатеринбург, в лесопарковой полосе). ПРОМКО оказало поддержку для участия команды в рыбном турнире, в том числе предоставив автобус для доставки воспитанников и сотрудников детского дома к месту проведения состязаний.

В мероприятии приняло участие 26 команд Свердловской области. Нынче рыбалка на Калиновке была посвящена Олимпийским играм. Об этом говорило и оформление беседок, и то, что к ребятам с мастер-классом приехали настоящие чемпионы – победители Российских соревнований по ловле рыбы. Среди других почетных гостей были: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области, Владимир Власов, первый заместитель председателя Правительства Свердловской области, Дмитрий Соколов — основатель и участник команды КВН «Уральские пельмени», шоумен и актер.

Олимпийская рыбалка удалась, несмотря на то, что наши подшефные ребята на этот раз выудили не так много: Леша Кощеев поймал две рыбы, а Стас Городничев – три. Стас участвовал в рыбалке в четвертый раз. Он награжден дипломом «Самый опытный рыбак». Команда детского дома получила первое место за лучшее оформление беседки. Идеи для семи баннеров, на одном из которых изображена паралимпийская чемпионка Михалина Лысова, придумала менеджер по рекламе и PR ПРОМКО Анна Миронова. Помимо баннеров, беседку украсили флагами и шариками с символикой ПРОМКО и Старый соболь, олимпийскими кольцами.

Ребята отличились и в конкурсе поделок, ежегодно проходящем в рамках рыбалки на Калиновке. Аня Матвейчук изготовила Чуду-рыбу. Поделка признана лучшей, за что девочке вручили диплом.