Нижний Тагил полон супергероев: еще один человек-паук на заводе им. Куйбышева (ВИДЕО)
9 июня 2014, 12:10Общество
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В минувшие выходные над Нижним Тагилом был замечен еще один человек-паук. В этот раз герой покорял трубу, находящуюся на территории завода им.Куйбышева.
Забыв о собственной безопасности, человек забрался на внушительную высоту. Очевидец успел снять на камеру мобильного телефона, как «герой» уже спускался вниз. К счастью, обошлось без несчастного случая.
Тагильчанин, комментировавший видео, сообщил, что герой, скорее всего, несовершеннолетний.
В пресс-службе МВД Нижнего Тагила заявили, что в полицию никаких сообщений об этом случае не поступало.
Видеозапись из группы «Типичный Тагильчанин»
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