Нужна помощь тагильчан! Особые дети смогут заниматься фристайл-танцами с собаками (ФОТО)

С тех самых пор интереснейшие занятия проводятся еженедельно по пятницам в центре «Океан» под руководством опытного кинолога и тренера адаптивной физкультуры Юлии Бондарчук. Более того, администрация выделила средства на транспортировку деток с различными заболеваниями на эти занятия. Однако по-прежнему остро стоит потребность в спонсорах: активистам необходим спортивный инвентарь, амуниция для собак.

Необходимы и водители с транспортными средствами, которые смогут хотя бы раз в месяц возить 2-3 собаки на эти занятия. «Собаки есть – машины нет», - сетуют активисты. Приглашаются и волонтеры для проведения занятий.

Волонтеры проходят обучения кинолога, учатся работать с собакой, и далее во время занятий проводят игровые и физические упражнения с детьми и собакой. Когда будет набрана группа волонтеров наши коллеги из Екатеринбурга приедут со специализированным обучением для нас!

Общественники планируют развивать такой вид спорта, как фристайл-танцы с собаками. А затем вообще ездить с детишками на соревнования. По всем вопросам необходимо обращаться в личные сообщения к Марии Лисиной.