Пятеро работников НТМК удостоены государственных наград (ФОТО)

Орден Дружбы вручен сталевару конвертерного цеха Александру Новоселову, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен машинист крана конвертерного цеха Николай Дурнев, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили горновой доменного цеха Геннадий Косяков и оператор поста управления крупносортного цеха Олег Чибирев. Почетного звания «Заслуженный металлург РФ» удостоен Александр Елизаров – правильщик проката и труб рельсобалочного цеха.

Церемония награждения прошла в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе. Государственные награды металлургам Евраз НТМК в торжественной обстановке вручил полпред президента на Урале Игорь Холманских.

Все награжденные трудятся на Евраз НТМК более 30 лет. Они являются наставниками нескольких десятков молодых металлургов. На их счету множество рационализаторских предложений, которые позволили снизить затраты и повысить эффективность производства. В частности, Николай Дурнев принимал активное участие в реализации проекта по уменьшению затрат на ремонт сталеразливочных ковшей, годовой экономический эффект от которого составил около 53 млн рублей. При участии Олега Чибирева разработана новая калибровка прокатных валков обжимной клети стана «800», что позволило существенно экономить на закупке газа и электроэнергии.

Александр Елизаров принимал непосредственное участие в проведении технического перевооружения рельсового производства, благодаря этому удалось увеличить производство рельсов объемной закалки с высокой чистотой поверхности и автоматизированным контролем качества. Александр Новоселов внес весомый вклад в освоение более 60 новых марок стали в конвертерном цехе и освоение технологии обработки стали марок класса IP.

На фото: Игорь Холманских и Александр Елизаров

При активном участии Геннадия Косякова в доменном цехе Евраз НТМК проводились испытания новых современных материалов и технологий выплавки чугуна и проведения ремонтов. В результате удалось снизить расход леточных масс, увеличить межремонтный период и достигнуть рекордной стойкости желобов доменной печи – свыше 700 тыс. тонн чугуна.

Награждение Геннадия Косякова