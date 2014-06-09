Тагильчане, сегодня международный день друзей!

Во все времена дружба была величайшей нравственной ценностью. А народное творчество оставило множество пословиц, посвященных крепкой дружбе: «Старый друг лучше новых двух», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Три друга: отец, да мать, да верная жена», «Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга», «Одежда лучше новая, а друг - старый».

При этом нередко бывает, что хорошего друга удается найти в путешествии. К примеру, купив путевки на Кубу, цена которых не слишком высока, в поездке знакомятся с попутчиками, которые тоже решили посетить Остров Свободы. Помимо уникального животного и растительного мира джунглей, на Кубе можно увидеть знаменитые карстовые пещеры огромной протяженности и горы. Не стоит забывать о том, что именно на Кубе изготавливаются знаменитые кубинские сигары и ром – даже если вредные привычки туристу не свойственны, понаблюдать за процессом производства тоже может быть интересно. Кроме того, можно полюбоваться архитектурными достопримечательностями, многочисленными католическими церквями, отелями, построенными специально для туристов, или просто искупаться в море, ведь Куба – это тропический остров. Любителям культурного отдыха можно посоветовать посетить художественные галереи, в которых выставляются произведения кубинских художников, например, сюрреалиста Вифредо Лама или кубиста Марсело Поголотти.