Уралвагонзавод занялся озеленением Нижнего Тагила (ФОТО)

Красные, желтые, оранжевые, белые, серебристые, синие. Георгины, сальвии, бархатцы, петунии, флоксы и другие цветы высадят заводчане на 6 центральных улицах и площадях Вагонки и на 15 площадках Уралвагонзавода.

Более чем по 30 тысяч саженцев появится на Кургане памяти, который облагородят работники вагоносборочного производства, и на площади Славы, которая уже зацвела разноцветным ковром благодаря усилиям работников цеха технической эксплуатации средств связи и систем передачи данных головного предприятия корпорации УВЗ. Кроме того, скоро заводчане там посадят 11 молоденьких голубых елей. Цветник на площади Танкостроителей разобьют рабочие механосборочного производства Уралвагонзавода. 16 705 цветов разместятся рядом с постаментом танка Т-72. На предцеховых территориях силами уралвагонзаводцев зацветет более 47 тысяч растений.

Дочернее предприятие корпорации ООО «УБТ-Сервис» в 2014 году взяло на себя большой объем работы по облагораживанию как заводских, так и районных территорий. Ими будет засажен гостевой маршрут Уралвагонзавода, площадки у заводоуправления, здания музея БТТ, храма Дмитрия Донского, территория вдоль вагоносборочного конвейера, цветники Центральной и Комсомольской проходных, площадь Дворца культуры имени И.В. Окунева и другие территории.