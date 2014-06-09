В связи с техническими неполадками телефон компании «Тагил Сити» работает в особом режиме
9 июня 2014, 15:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В настоящее время многоканальный телефон компании «Тагил Сити» не доступен для клиентов компании и пользователей городского портала TagilCity.ru.
Поэтому для приема важных звонков необходимо обращаться по следующим номерам:
8-92222-98-503 - для общих вопросов;
8-953-04-33-658 - для новостей.
Как только многоканальный телефон будет доступен для клиентов компании, мы об этом сообщим. Приносим свои извинения за неудобства!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей