Акции автосервиса Дорсервис-НТ

Автоцентр «Дорсервис-НТ» сообщает о начале новых акций:

1. Акция «Выгодный четверг». Сдай автомобиль в ремонт в четверг и получи скидку 15% на все услуги, предоставленные автосервисом.

2. При покупке и замене масла у нас - осмотр ходовой в подарок.

3. Владельцам опель и шевроле – акция «Праздник выгоды». Техобслуживание и ремонт автомобилей опель и шевроле по специальной цене, не выезжая из города.

4. Акция «Экономный уик-энд».

Все подробности можно узнать по телефону: