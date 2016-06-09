Акции автосервиса Дорсервис-НТ
9 июня 2016, 15:00ОбществоMaurice
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Автоцентр «Дорсервис-НТ» сообщает о начале новых акций: 1. Акция «Выгодный четверг». Сдай автомобиль в ремонт в четверг и получи скидку 15% на все услуги, предоставленные автосервисом.
Автоцентр «Дорсервис-НТ» сообщает о начале новых акций:
1. Акция «Выгодный четверг». Сдай автомобиль в ремонт в четверг и получи скидку 15% на все услуги, предоставленные автосервисом.
2. При покупке и замене масла у нас - осмотр ходовой в подарок.
3. Владельцам опель и шевроле – акция «Праздник выгоды». Техобслуживание и ремонт автомобилей опель и шевроле по специальной цене, не выезжая из города.
4. Акция «Экономный уик-энд».
Все подробности можно узнать по телефону:
+7 (3435) 24-72-64
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