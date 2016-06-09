К 2018 году закончится газификация частного сектора в Нижнем Тагиле

Четыре проекта в рамках муниципального контракта реализуются к 2018 году полностью, как сообщает пресс-служба Администрации города. Среди них - 9-й поселок, поселок Северный, Старая Гальянка. В этих 3-х проектах уже многое сделано.

Самым нерешенным остается вопрос поиска нового подрядчика для устранения неполадок в Нижней Черемшанке. Там старый подрядчик не справился с исполнением договорных обязательств, и поэтому контракт с ним был расторгнут. Об этом говорит Сергей Логинов, заместитель Генерального директора АО «ГАЗЭКС». К осени планируется выдача ТУ жителям микрорайона Нижняя Черемшанка, которые позволят им осуществлять подключение газа в домах.

В Тагиле также есть районы, которые до сих пор не охвачены газификацией. Это часть Голого Камня и «Петриковский поселок» на старой Вагонке. Глава города сказал, что необходимо исправить эту ситуацию и поручил руководителю МУП «Тагилгражданпроект» к 1-му кварталу 2017-го составить проект прокладки газовых сетей. После этого станет возможным подать заявку на софинансирование программы в 2018-м.

Помимо этого, Глава города отметил, как важное, что необходимо более активно работать с жителями домов, где уже проложены сети, но подключение не произошло. Сергей Носов проинформировал участников совещания о том, что самый оптимальный вариант обеспечения теплом - это переход на газовое снабжение. Те коммуникации, которые используются сейчас, устарели морально и физически.

Мэр поставил задачу перед АО «ГАЗЭКС» и в целом перед городским хозяйством города - информировать жителей о необходимости подключения газа в домах. Он предупредил, что отопительный сезон 2018 - 2019 годов будет осуществляться за счет газа.