Серовские школьницы ответят за фотосессию на кресте (ФОТО)
9 июня 2016, 12:30Общество
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В социальных сетях жители Серова активно обсуждают нашумевшую фотосессию. Подруги, ради яркого снимка, забрались на крест близ одного из храмов города.
По данному факту уже началась проверка, заявил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Полиция установит личности «фотомоделей» и проведет ряд воспитательных мероприятий.
Вполне возможно, девушки будут поставлены на профилактический учет, а с родителями побеседуют инспекторы по делам несовершеннолетних.
Также «героини» прославили и школу. В учебное заведение, по словам Валерия Горелых, будет направлено требование уделять больше внимания воспитанию детей.
Фото из социальной сети ВКонтакте
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