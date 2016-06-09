Серовские школьницы ответят за фотосессию на кресте (ФОТО)

По данному факту уже началась проверка, заявил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Полиция установит личности «фотомоделей» и проведет ряд воспитательных мероприятий.

Вполне возможно, девушки будут поставлены на профилактический учет, а с родителями побеседуют инспекторы по делам несовершеннолетних.

Также «героини» прославили и школу. В учебное заведение, по словам Валерия Горелых, будет направлено требование уделять больше внимания воспитанию детей.

Фото из социальной сети ВКонтакте