Волонтеры страны собрались в Екатеринбурге

Всего съехалось более четырехсот представителей волонтерского движения. На повестке дня – продвижение здорового образа жизни среди молодежи. Для полного раскрытия тем были организованы круглые столы, мастер-классы, выставки достижений.

Такой масштабный форум проходит в столице Урала неслучайно. Именно в Екатеринбурге волонтерское движение, набирая обороты, находится на высоком уровне.

Добавим, что в Нижнем Тагиле волонтерство процветает под руководством Светланы Мусатовой, лауреата премии «Человек года-2014». Представители отряда участвуют в организации и проведении важных городских мероприятий и ярких спортивных событий.

Напомним, что в Екатеринбурге в настоящее время проходит сбор заявок от волонтеров, желающих принять участие в ЧМ-2018.