Башенные краны на сумму 25 миллионов рублей были арестованы приставами Екатеринбурга (ФОТО)
9 июня 2017, 07:00Общество
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В столице Урала судебные приставы арестовали 6 башенных кранов, расположенных в разных частях города, на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России, автотранспортное предприятие не смогло расплатиться по кредиту, на которые были куплены краны. Так, суд постановил взыскать имущество в счет погашения долга перед банком.
Спецтехнику продадут на публичных торгах. Стоимость каждого из кранов варьируется от двух с половиной до шести миллионов рублей. Добавим, два крана иностранного производства, четыре - отечественного.
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Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России
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