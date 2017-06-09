02 ИЮЛЯ 2017 / г.Нижний Тагил ул.Долгая 1



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2017 ГОДА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ПО ДРИФТУ "DRIFTWARS 2017"!



Для вас выступят самые мясные пилоты Урала!

Вас ждут незабываемые эмоции и ощущения, ведь дрифт - это один из самых зрелищных и массовых видов спорта, на который всегда собираются огромные толпы зрителей и фанатов!

На мероприятиях всегда царит очень веселая и пропитанная адреналином и эмоциями атмосфера! Берите с собой своих друзей, детей и родителей!



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ДРИФТОВЫХ ВОЙНАХ:



1. Потрясающее зрелище для всех фанатов дрифта и автоспорта! Пилоты заставят вас по настоящему кричать от удовольствия! От такого зрелища всегда захватывает дух. Огромное количество клубов дыма и уничтоженной резины гарантированно!



2. Участники-пилоты на мощнейших авто-монстрах Урала. Надутые турбины, огромные колеса, рычащие выхлопы, свисающие кульки охлаждения, очень много тюнинга и кастома!

И их все можно будет посмотреть и даже потрогать!



3. ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - на сайте TAGILCITY проходит фотоконкурс уникальных автомобилей - 5 финалистов встанут у нас на площадке, победителя определят зрители!



4. ДРИФТ ТАКСИ - возможность прокатится пассажиром с одним из пилотов. Ощутить на себе весь всплеск адреналина и страха.



5. Шоу программа для развлечения в режиме нон стоп.

Крутой ведущий с самого RDS - Стас "Цыга", который не даст вам заскучать даже в перерывах! А так же диджей, танцевальные и вокальные коллективы города.



6. Розыгрыш большого количества отличных призов от партнеров!



7. Несколько точек питания с шашлыками, хот-догами, выпечкой и прочим! Никаких очередей!



8. Фото и видео от профессиональных фотографов и видео операторов, с различных телеканалов и интернет изданий! У нас всегда хорошая медиа поддержка.

Если увидите человека с камерой бегите давать интервью.



ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ:



9:30-11:00 - Регистрация участников, тех.инспекция

10:00-12:30 - Тренировочные заезды

12:30-13:00 - Брифинг пилотов

13.00 - Квалификационные заезды

15:00-15:30 - Парад участников, шоу программа

15:30 - Парные заезды

После окончания парных заездов всех желающих ждет ДРИФТ ТАКСИ и автограф-сессия.

19:00 - Награждение (возможно раньше)



Информация с сайта https://vk.com/wearedriftwars