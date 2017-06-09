#DRIFTWARS
Компания "Уралконтрактнефть" станет партнером зрелищного мероприятия КУБОК DRIFTWARS 2017, который состоится 02 ИЮЛЯ 2017 / г.
Компания "Уралконтрактнефть" станет партнером зрелищного мероприятия КУБОК DRIFTWARS 2017, который состоится
02 ИЮЛЯ 2017 / г.Нижний Тагил ул.Долгая 1
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2017 ГОДА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ПО ДРИФТУ "DRIFTWARS 2017"!
Для вас выступят самые мясные пилоты Урала!
Вас ждут незабываемые эмоции и ощущения, ведь дрифт - это один из самых зрелищных и массовых видов спорта, на который всегда собираются огромные толпы зрителей и фанатов!
На мероприятиях всегда царит очень веселая и пропитанная адреналином и эмоциями атмосфера! Берите с собой своих друзей, детей и родителей!
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ДРИФТОВЫХ ВОЙНАХ:
1. Потрясающее зрелище для всех фанатов дрифта и автоспорта! Пилоты заставят вас по настоящему кричать от удовольствия! От такого зрелища всегда захватывает дух. Огромное количество клубов дыма и уничтоженной резины гарантированно!
2. Участники-пилоты на мощнейших авто-монстрах Урала. Надутые турбины, огромные колеса, рычащие выхлопы, свисающие кульки охлаждения, очень много тюнинга и кастома!
И их все можно будет посмотреть и даже потрогать!
3. ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - на сайте TAGILCITY проходит фотоконкурс уникальных автомобилей - 5 финалистов встанут у нас на площадке, победителя определят зрители!
4. ДРИФТ ТАКСИ - возможность прокатится пассажиром с одним из пилотов. Ощутить на себе весь всплеск адреналина и страха.
5. Шоу программа для развлечения в режиме нон стоп.
Крутой ведущий с самого RDS - Стас "Цыга", который не даст вам заскучать даже в перерывах! А так же диджей, танцевальные и вокальные коллективы города.
6. Розыгрыш большого количества отличных призов от партнеров!
7. Несколько точек питания с шашлыками, хот-догами, выпечкой и прочим! Никаких очередей!
8. Фото и видео от профессиональных фотографов и видео операторов, с различных телеканалов и интернет изданий! У нас всегда хорошая медиа поддержка.
Если увидите человека с камерой бегите давать интервью.
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ:
9:30-11:00 - Регистрация участников, тех.инспекция
10:00-12:30 - Тренировочные заезды
12:30-13:00 - Брифинг пилотов
13.00 - Квалификационные заезды
15:00-15:30 - Парад участников, шоу программа
15:30 - Парные заезды
После окончания парных заездов всех желающих ждет ДРИФТ ТАКСИ и автограф-сессия.
19:00 - Награждение (возможно раньше)
Информация с сайта https://vk.com/wearedriftwars