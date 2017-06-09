Группа ученых из Екатеринбурга выиграли три миллиона рублей на конкурсе в Сколково
9 июня 2017, 18:40Общество
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Стартап из Екатеринбурга занял 2-е место среди лучших российских проектов на конкурсе в Сколково.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургская компания вошла в тройку лучших российских проектов на конкурсе, проводимом Фондом «Сколково». Он проводился в рамках конференции Startup Village.
Компания представила на конкурсе проект, предлагающий новые решения проблемы очистки воды и твердых поверхностей с помощью средств, не содержащих вредных примесей и изготовленных из природного сырья, сообщает интернет-газета ZNAK.
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