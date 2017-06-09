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Группа ученых из Екатеринбурга выиграли три миллиона рублей на конкурсе в Сколково
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Группа ученых из Екатеринбурга выиграли три миллиона рублей на конкурсе в Сколково

9 июня 2017, 18:40Общество
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