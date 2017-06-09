Группа ученых из Екатеринбурга выиграли три миллиона рублей на конкурсе в Сколково

Екатеринбургская компания вошла в тройку лучших российских проектов на конкурсе, проводимом Фондом «Сколково» . Он проводился в рамках конференции Startup Village.

Компания представила на конкурсе проект, предлагающий новые решения проблемы очистки воды и твердых поверхностей с помощью средств, не содержащих вредных примесей и изготовленных из природного сырья, сообщает интернет-газета ZNAK.