Кодекс этики ограничит российских чиновников в обсуждении межнациональных тем

В законопроекте «Об основах государственной национальной политики» появится соответствующее положение, которое коснется представителей таких профессий, как депутаты, журналисты, чиновники

Иосиф Дискин, входящий в группу разработчиков концепции этого документа, так прокомментировал введение новых требований для людей, осуществляющих общественную деятельность:

Необходимо внесение норм поведения в кодексы этики профессий, связанных с публичной общественной деятельностью. Как можно спрашивать с чиновников, если нет требований, если это не внесено в кодекс этики?

Также он предложил ввести в законопроект создание учебных программ для школ и вузов по данной теме, об этом сообщает газета «Известия».