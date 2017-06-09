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Многодетную семью в Свердловской области переселили из поврежденного во время урагана барака в новое жильё (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетную семью в Свердловской области переселили из поврежденного во время урагана барака в новое жильё (ФОТО)

9 июня 2017, 18:40Общество
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