Отвалившиеся от здания плиты упали на коляску с ребёнком в Екатеринбурге

Шестимесячный мальчик не пострадал, пишет Новая газета, однако испугался. От удара коляска опрокинулась, и ребенок выпал лицом в асфальт. У ручки на коляске появилась небольшая поломка.

В больницу мать ребёнка обращаться не стала, поскольку у малыша на носу была лишь царапина.

Участники инцидента рассказали, что сразу после произошедшего из здания вышла уборщица и подмела осколки от плит.

Девушки были в состоянии шока и не стали обращаться в полицию. Сейчас они разыскивают свидетелей произошедшего - прохожих, а также водителей, чьи машины могли заснять сцену на видеорегистратор.