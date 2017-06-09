Спасатели и дорожники получили благодарственные письма за помощь при ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

В администрации Нижнего Тагила состоялось награждение спасателей и дорожников, принявших активное участие в сложной работе по ликвидации ЧС в городе.

Мэр города Сергей Носов лично вручал благодарственные письма представителям всех служб, принявших непосредственное участие в ликвидации последствий урагана:

Нижний Тагил стал эпицентром стихии. Самыми сложными были первый день и первая ночь после урагана, но мы в кратчайшие сроки организовали работу и не допустили катастрофического развития ситуации в городе и паники. Вчера было заседание комиссии по ЧС, на котором мы констатировали, что уже в среду частный сектор был подключен к электроснабжению. Все объекты города работали в нормальном режиме уже в понедельник, и это заслуга всех, кто принимал участие в ликвидации последствий.

Начальник службы спасения Нижнего Тагила Андрей Корягин отметил особую роль неравнодушных тагильчан, которые оказывали помощь в первые часы после ЧП:

Что было самое сложное? Деревья сырые, пилы быстро тупятся, а заточка не была организована. Надо было договориться об этом с бизнесом. Но выручали местные жители. Когда мы производили распиловку деревьев, подъезжали жители города на машинах со своими пилами, помогали.

Андрей Корягин

До тех пор, пока не отменили режим ЧС, спасатели, сменяя друг друга, работали по 12-13 часов. В первую ночь после урагана тагильские спасатели, задействованные в ликвидации последствий, не спали совсем.

Сегодня спасатели из Екатеринбурга Олег Борисов и Александр Азамович уедут домой: они не были там с субботы.

Олег Борисов и Александр Азамович

Глава администрации отметил, что следующим этапом работ будет ремонт поврежденных кровель домов, восстановление трамвайного движения на всех маршрутах города, помощь жителям города в получении компенсации по страховке. Кроме того, без света остаются два садовых товарищества. Сергей Носов пообещал, что к этим выходным электроснабжение там будет восстановлено.