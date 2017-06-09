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Жители Нижнего Тагила массово обращаются за помощью в ремонте и компенсациями после урагана (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила массово обращаются за помощью в ремонте и компенсациями после урагана (ФОТО, ВИДЕО)

9 июня 2017, 17:10ОбществоПавел Щербина
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