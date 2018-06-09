Более 50 домов будут отремонтированы в Нижнем Тагиле до сентября 2018 года (ВИДЕО)

Капитальный ремонт домов в Нижнем Тагиле, начавшийся в конце 2017 года, закончится не позднее 1 сентября. Первые дома уже почти готовы к приемке.

У нас дома заменили электропроводку, канализацию заменили полностью. То, что я видел, крышу делают: почти все заменили. Все хорошо рассказал житель ремонтируемого дома по улице Фрунзе.

Всего в Нижнем Тагиле в программу капитального ремонта попало чуть больше 50 жилых домов, сообщает «Тагил-ТВ».

Фактически на данном этапе ремонт крыши закончен на 100%, холодная, горячая вода и канализация отремонтированы на 100%. Электричество закончено на 100%. Остается отопление и фасады. -- сообщил начальник строительного участка Евгений Расюк.

Вместе с работами по ремонту ведется замена лифтов. Обновлено 30 подъемников, еще 11 ждут приемки. До конца 2018 года планируется установить 90 новых кабин.