Добровольцы награждены за помощь в тушении пожара в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 июня, 14:45Общество
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16 мая 2018 года пожарно-спасательная часть №13 в составе двух отделений выехала на вызов по адресу улица Майская, 13. Горела сухая прошлогодняя трава общей площадью 5 га.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь мог распространиться на жилые дома.
В тушении пожара активное участие приняли жители Якупов Булат Василович и Якупов Рамиль Василович. С помощью личного фронтального погрузчика они потушили очаг возгорания, благодаря чему площадь возгорания не увеличилась, и огонь не распространился на жилые дома.
Добровольцев наградили благодарственными письмами от имени начальника ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Полевщикова Олега Анатольевича.
Торжественное награждение провел начальник пожарно-спасательной части №13 Кормаков Иван Михайлович.
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Фото: 13 пожарно-спасательная часть
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