Добровольцы награждены за помощь в тушении пожара в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В тушении пожара активное участие приняли жители Якупов Булат Василович и Якупов Рамиль Василович. С помощью личного фронтального погрузчика они потушили очаг возгорания, благодаря чему площадь возгорания не увеличилась, и огонь не распространился на жилые дома.