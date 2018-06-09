МУП «Теплосервис» в Кушве через суд обязали обеспечить горожан горячей водой

В Кушве со стороны ресурсоснабжающей организации «Теплосервис» действует сложившаяся традиция – отключать горячую воду на весь летний период. Таким образом муниципалитет экономит средства. Однако жителей города и сотрудников предприятия данное положение дел не устраивает. Так, горожане вынуждены три месяца жить без горячей воды, а работники котельных отправляются в вынужденный отпуск.