МУП «Теплосервис» в Кушве через суд обязали обеспечить горожан горячей водой
Суд в Кушве обязал ресурсоснабжающую организацию МУП «Теплосервис» обеспечить жителей города бесперебойной подачей горячей воды в течение всего года.
В Кушве со стороны ресурсоснабжающей организации «Теплосервис» действует сложившаяся традиция – отключать горячую воду на весь летний период. Таким образом муниципалитет экономит средства. Однако жителей города и сотрудников предприятия данное положение дел не устраивает. Так, горожане вынуждены три месяца жить без горячей воды, а работники котельных отправляются в вынужденный отпуск.
Как пишет «Мой город», в 2017 году вопросом заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с иском, в котором требовала признать отключение горячего водоснабжения на летний период незаконным, а также обязать «Теплосервис» обеспечить горожан бесперебойной подачей горячей воды в течение всего года.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.
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