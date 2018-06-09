Оздоровительный лагерь «Северянка» готов принять юных тагильчан (ВИДЕО)

Медики проинспектировали готовность медпункта. Территория детского лагеря также проверена на отсутствие травмоопасных объектов.

Инспектор по охране общественного порядка проверил наличие освещения, документацию по организации охраны, данные сотрудников ЧОП.

Сразу после проверки в лагере состоялось совещание, на котором участники комиссии озвучили все рекомендации и установили сроки их выполнения, сообщает «Тагил-ТВ».