Оздоровительный лагерь «Северянка» готов принять юных тагильчан (ВИДЕО)
9 июня, 18:40Общество
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Накануне начала первой смены в оздоровительном лагере «Северянка» прошла проверка готовности к новому летнему сезону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Медики проинспектировали готовность медпункта. Территория детского лагеря также проверена на отсутствие травмоопасных объектов.
Большое внимание комиссия уделила пищеблоку. Представители профильных ведомств осмотрели кухонное оборудование для приготовления пищи.
Инспектор по охране общественного порядка проверил наличие освещения, документацию по организации охраны, данные сотрудников ЧОП.
Сразу после проверки в лагере состоялось совещание, на котором участники комиссии озвучили все рекомендации и установили сроки их выполнения, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ
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