Тагильчане собирают деньги на похороны погибшей при пожаре семьи (ФОТО)

Сбор денег ведет подруга погибшей женщины — Наталья. Она рассказала, что в помощи нуждается старшая дочь погибших.

Девочка осталась с бабушками и дедушками, но семья испытывает материальные трудности. Возможно, еще какая-то помощь потребуется сообщила в беседе TagilCity.ru Наталья.

Желающие помочь могут написать Наталье или обратиться в пекарню на Руднике.

Напомним, что