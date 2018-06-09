Тагильчане собирают деньги на похороны погибшей при пожаре семьи (ФОТО)
9 июня, 17:05Общество
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Тагильчане начали сбор средств в помощь родственникам семьи, погибшей в пожаре 8 июня. В семье осталась старшая дочь, которая в ночь трагедии была у бабушки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сбор денег ведет подруга погибшей женщины — Наталья. Она рассказала, что в помощи нуждается старшая дочь погибших.
Девочка осталась с бабушками и дедушками, но семья испытывает материальные трудности. Возможно, еще какая-то помощь потребуется сообщила в беседе TagilCity.ru Наталья.
Желающие помочь могут написать Наталье или обратиться в пекарню на Руднике.
Напомним, что
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