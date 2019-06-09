В Екатеринбурге художник изобразил на новой картине акцию протеста у Театра драмы

Художник считает, что екатеринбуржцы стали свидетелями и участниками удивительных и странных событий, как в истории города, так и страны в целом. Произошло столкновение интересов горожан, которые желают принимать участие в жизни Екатеринбурга и государственных органов, которые этому препятствуют.

В истории уральской столицы не было такого со времён Гражданской войны,отметил Рыжков.

Сквер художник называет «болевой точкой города», которую необходимо оставить в покое, так как предложено много достойных мест в центре Екатеринбурга для строительства храма.

У многих людей по обе стороны противостояния растёт недовольство неэффективностью городского управления. Эта неэффективность наводит на подозрение, что кто-то из управленцев заботится не об интересах городского сообщества, а исключительно о личных амбициях и личной выгоде,считает Алексей Рыжков.