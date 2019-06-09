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#домахорошо
В Екатеринбурге художник изобразил на новой картине акцию протеста у Театра драмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге художник изобразил на новой картине акцию протеста у Театра драмы

Сегодня, 17:29ОбществоФото: Алексей Рыжков/ vk.com/id104948150
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