В Екатеринбурге художник изобразил на новой картине акцию протеста у Театра драмы
Алексей Рыжков, известный уральский художник, представил свою новую картину — на ней запечатлена акция протеста возле сквера у Драмы. Работой художник поделился в социальных сетях, сообщают «Аргументы и факты Урал».
Художник считает, что екатеринбуржцы стали свидетелями и участниками удивительных и странных событий, как в истории города, так и страны в целом. Произошло столкновение интересов горожан, которые желают принимать участие в жизни Екатеринбурга и государственных органов, которые этому препятствуют.
В истории уральской столицы не было такого со времён Гражданской войны,отметил Рыжков.
Сквер художник называет «болевой точкой города», которую необходимо оставить в покое, так как предложено много достойных мест в центре Екатеринбурга для строительства храма.
У многих людей по обе стороны противостояния растёт недовольство неэффективностью городского управления. Эта неэффективность наводит на подозрение, что кто-то из управленцев заботится не об интересах городского сообщества, а исключительно о личных амбициях и личной выгоде,считает Алексей Рыжков.
Конфликт между противниками строительства храма святой Екатерины и его сторонниками не раз привлекал внимание людей искусства. Дизайнер и идейный вдохновитель проекта old_ekb Дмитрий Фатхиев-Долохов заявил о выпуске значка «Скверу быть», автору Масяни Олегу Куваеву заказали мультик о конфликте у Храма-на-Драме, а скульптор Андрей Казанцев планирует разместить в сквере стального стаффордшинского терьера.