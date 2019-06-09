В Екатеринбурге неизвестные разрисовали памятник Борису Ельцину

Инцидент произошёл днём 8 июня, о нём рассказал один из местных жителей на своей странице в Facebook. В посте указано, что рабочие начали тут же оттирать краску. В комментариях под постом выразили критические замечания как в адрес тех, кто разрисовал, так и охранников памятника.

Как говорится, у каждого свой способ выражения эмоций… Ну, что же… пока по-детски мажут краской. Когда вырастут, то потребуют снести памятник и закрыть Ельцин-центр,написал пользователь Антон Баринбург.