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#домахорошо
В Екатеринбурге неизвестные разрисовали памятник Борису Ельцину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге неизвестные разрисовали памятник Борису Ельцину

Сегодня, 16:03ОбществоФото: Александр Решетников/ facebook.com
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