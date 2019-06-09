В Екатеринбурге неизвестные разрисовали памятник Борису Ельцину
Сегодня, 16:03ОбществоФото: Александр Решетников/ facebook.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Происшествие произошло возле Ельцин Центра. Вандалы разрисовали краской из баллончика буквы под постаментом, сообщает «ЕТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл днём 8 июня, о нём рассказал один из местных жителей на своей странице в Facebook. В посте указано, что рабочие начали тут же оттирать краску. В комментариях под постом выразили критические замечания как в адрес тех, кто разрисовал, так и охранников памятника.
Как говорится, у каждого свой способ выражения эмоций… Ну, что же… пока по-детски мажут краской. Когда вырастут, то потребуют снести памятник и закрыть Ельцин-центр,написал пользователь Антон Баринбург.
Нападения на памятник первого президента России совершались и ранее. Осенью 2012 года его облили краской, в апреле 2017 на него повесили плакат с оскорблениями, а в ноябре 2017 года мигрант пытался поджечь постамент.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей