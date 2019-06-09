В Верхней Салде два подростка сбежали из социально-реабилитационного центра
Сегодня, 18:23ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области/ 66.мвд.рф
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Полиция Верхней Салды разыскивает двух воспитанников социально-реабилитационного центра, которые покинули учреждение 8 июня около 15:00, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Из центра сбежали 17-летний Эдуард Терещенко и 15-летний Евгений Павленко. Рост обоих мальчиков составляет 160 см. У Эдуарда волосы светло-русые с длинной чёлкой и серые глаза. Одет он был в спортивный костюм серого цвета и тёмные кроссовки. Евгений имеет спортивное телосложение, короткие тёмные волосы, тёмные глаза и смуглая кожа. Одет был одет в чёрные спортивные штаны, футболку и кроссовки в сеточку.
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Сотрудники социально-реабилитационного центра сообщили о том, что ранее Эдуард уже сбегал. Потом его обнаружили в городе Кировоград. Любую информации о местонахождении подростков полиция просит сообщать по телефону 8(34345) 5-46-35 или 8-999-368-06-93.
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