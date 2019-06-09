В Верхней Салде два подростка сбежали из социально-реабилитационного центра

Из центра сбежали 17-летний Эдуард Терещенко и 15-летний Евгений Павленко. Рост обоих мальчиков составляет 160 см. У Эдуарда волосы светло-русые с длинной чёлкой и серые глаза. Одет он был в спортивный костюм серого цвета и тёмные кроссовки. Евгений имеет спортивное телосложение, короткие тёмные волосы, тёмные глаза и смуглая кожа. Одет был одет в чёрные спортивные штаны, футболку и кроссовки в сеточку.