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#домахорошо
В Верхней Салде два подростка сбежали из социально-реабилитационного центра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Верхней Салде два подростка сбежали из социально-реабилитационного центра

Сегодня, 18:23ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области/ 66.мвд.рф
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