В Верхней Салде поймали пенсионера с закладкой
Сегодня, 18:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Жителя Верхней Салды, 60-летнего пенсионера, полиция подозревает в хранении наркотиков. Задержал мужчину наряд патрульно-постовой службы, во время досмотра полицейские обнаружили при нём свёрток с синтетикой, сообщает Регион Online.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Вес обнаруженного вещества составил 0,7 грамм. Вначале пенсионер придумал историю о том, что нашёл пакет на земле и ради интереса взял с собой, но позже признался, что забрал наркотики из закладки.
Наркотическое средство мужчина приобрел и хранил для личного употребления,прокомментировали ситуацию в пресс-службе Главка МВД по Свердловской области.
Против жителя Верхней Салды возбуждено уголовное дело, ему грозит до трёх лет тюремного заключения.
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