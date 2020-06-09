АТОР: стоимость отдыха на курортах России может вырасти до 30%

Следует заметить, что отрасль и правда столкнулась с потерями из-за пандемии, но стремление окупить их через повышение цен для российских туристов выглядит стратегической ошибкой. Например, полюбившиеся россиянам курорты Турции не торопятся повышать цены, сообщает телеграм-канал Мейстер.

В Ассоциации туроператоров Турции сделали заявление, что в туротрасли их страны никто и не подумает о том, чтобы покрыть убытки, повысив цены.