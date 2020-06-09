АТОР: стоимость отдыха на курортах России может вырасти до 30%
Сегодня, 20:29ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов полагает, что отдых на курортах РФ на фоне закрытых границ может вырасти в стоимости на 20-30%. Причиной такой ситуации может выступить желание компаний окупить убытки из-за короткого туристического сезона.
Следует заметить, что отрасль и правда столкнулась с потерями из-за пандемии, но стремление окупить их через повышение цен для российских туристов выглядит стратегической ошибкой. Например, полюбившиеся россиянам курорты Турции не торопятся повышать цены, сообщает телеграм-канал Мейстер.
В Ассоциации туроператоров Турции сделали заявление, что в туротрасли их страны никто и не подумает о том, чтобы покрыть убытки, повысив цены.
«Мы преследуем целью удержать интерес туристов к нашему государству, и если мы не справимся с этой задачей, то провал будет и в следующем сезоне», - сообщили представители ассоциации.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей