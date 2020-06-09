Бойцы Росгвардии Уральского округа начали репетиции парада Победы
Сегодня, 22:03ОбществоФото: ИА «Уральский меридиан»
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Военнослужащие Росгвардии Уральского военного округа провели первые репетиции парада Победы, который пройдёт 24 июня в Екатеринбурге, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Бойцы во время тренировки отработали все этапы торжественной церемонии. По словам руководства округа, все подготовительные мероприятия идут в штатном режиме согласно расписанию. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры.
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Фото: ИА «Уральский меридиан»
К остальным парадным расчётам росгвардейцы присоединятся во время общегарнизонных репетиций. Первая из них пройдёт 14 июня на Площади 1905 года. Всего в праздничных мероприятиях примут участие 200 бойцов Росгвардии.
Генеральная репетиция состоится 20 июня.
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