Данни: После победы отпустил в адрес Роналду пару шуток

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни вспомнил встречу со своим знаменитым соотечественником Криштиану Роналду после матча за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» (1:2) в августе 2008 года.

«Роналду тогда на поле не вышел. У него была травма. Это, конечно, нам помогло. Криштиану был ключевым футболистом «Юнайтед». После победы я отпустил в его адрес пару шуток», – приводит «Советский спорт» слова португальца.