Данни: После победы отпустил в адрес Роналду пару шуток

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Португальцы встретились в 2008 году после матча «Манчестер Юнайтед» – «Зенит».
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни вспомнил встречу со своим знаменитым соотечественником Криштиану Роналду после матча за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» (1:2) в августе 2008 года.
«Роналду тогда на поле не вышел. У него была травма. Это, конечно, нам помогло. Криштиану был ключевым футболистом «Юнайтед». После победы я отпустил в его адрес пару шуток», – приводит «Советский спорт» слова португальца.
Отметим, что матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Данни дебютным за «Зенит» после перехода из «Динамо». В первой же игре он принес своей новой команде победу, забив решающий гол.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей