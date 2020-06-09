Евгений Куйвашев решил не вводить санитарную декларацию для бизнеса
Сегодня, 09:57ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвышева
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В Свердловской области отменена санитарная декларация для бизнеса. Теперь, после снятия карантинного режима, предприниматели должны будут руководствоваться указаниями Роспотребнадзора, сообщил в своем Instagram губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
Глава области объяснил решение тем, что не хочет создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес. Поэтому предпринимателям заполнять декларацию не нужно. С сегодняшнего дня губернатор разрешил работать магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Напомним, что в середине мая Евгений Куйвашев вводил в обязательное условие для предпринимателей форму данного документа и опубликовывал декларацию на личной странице в Instagram.
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