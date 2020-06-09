Евгений Куйвашев решил не вводить санитарную декларацию для бизнеса

Глава области объяснил решение тем, что не хочет создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес. Поэтому предпринимателям заполнять декларацию не нужно. С сегодняшнего дня губернатор разрешил работать магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Напомним, что в середине мая Евгений Куйвашев вводил в обязательное условие для предпринимателей форму данного документа и опубликовывал декларацию на личной странице в Instagram.