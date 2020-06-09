Фейк-Бекмамбетов собирает детей из Нижнего Тагила для массовки

Заявиться на кастинг могут жители региона с 14 до 27 лет. Платить за смену (продолжительность 12-15 часов) будут три тысячи семьсот рублей. Съёмки обещают провести в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле и близлежащих деревнях в конце июня.

Основные требования для претендентов — опрятный внешний вид, умение слышать и слушать. Учитывая, что подразумевается снимать несовершеннолетних, организаторы съёмок ни слова не обговорили о присутствии законных представителей не площадке.

Фейковая страница лже-команды зарегистрировалась под логином bazelevsproduction. У Бекмамбетова адрес — bazelevscompany. Различаются только окончания, которые в переводе будут вполне синонимичны.

Кастинг-директор режиссёра Ольга Гилёва говорит, что их команда никакого отношения к этим объявлениям не имеет.

Этo, конечно, бред. Никтo столько не платит массовке. Даже за 14 часов. И где всe подробности? Где номер бригадира массовки и условия работы? Название проекта, режиссер? Всe, что касается детей, всегда решается толькo через взрослых. В Москве массовка стоит от 700-1500 максимум. А тут в провинции аж 3700, рассказала Ольга изданию.