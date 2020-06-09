Интернет вещей МТС участвует в управлении праздничной иллюминацией Екатеринбурга
ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг обеспечил надежной связью по технологии IoT/М2М («интернет вещей») работу приборов световой праздничной иллюминации на проспекте Ленина в Екатеринбурге.
МКУ «Городское благоустройство» подписало акт выполнения муниципального контракта на декоративное и праздничное световое оформление ещё двух участков проспекта Ленина общей протяженностью 1,1 км. Декоративные световые конструкции установлены на 48 опорах на участке от ул. Московской до ул. Вайнера и на 22 опорах на участке от ул. Луначарского до ул. Бажова.
Каждая из таких конструкций имеет отдельный контроллер и специальную термо sim-карту, что позволяет менять сценарии иллюминации с единого городского сервера.
Впервые элементы smart иллюминации появились на екатеринбургских улицах Репина и Татищева в преддверии Чемпионата мира по футболу. Разработка идеи smart иллюминации и самих световых конструкций принадлежит компании «СТК МТ Электро». Созданные в Екатеринбурге конструкции праздничной иллюминации подтвердили свою надёжность – они способны работать при температуре воздуха от -40 до +60 градусов, снабжены светодиодными источниками света, что делает их энергоэффективными, а главное, позволяют реализовывать неограниченное число сценариев иллюминации в будни и праздничные дни.
Накануне Нового 2020 года световые конусы украсили улицу Свердлова и участок проспекта Ленина от ул. Вайнера до ул. Луначарского. В мае 2020 праздничная иллюминация была смонтирована ещё на двух участках проспекта Ленина. Всего на сегодняшний день в городе установлены 433 таких прибора, имеющих в общей сложности 67500 пикселей (управляемых светоточек). Каждый из приборов связан мобильной сетью передачи данных с компьютером и выполняет команды определённого сценария.
«Работа «умных» приборов в уличной среде требует не только надежных каналов беспроводной передачи данных, но и специальных sim-карт, не подверженных ни воздействию осадков, ни перепадам температур, ни выхлопным газам машин. М2М-термо – это sim-карта МТС, предназначенная для непрерывной работы IoT-устройств в экстремальных условиях при температуре от -40 до +105 градусов на протяжении многих лет», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Светодинамические конструкции SMART ILLUMINATION, смонтированные на проспекте Ленина, были разработаны нами специально для Екатеринбурга и не имеют аналогов. Они устанавливаются на существующие опоры освещения, не нарушая эстетику в дневное время и позволяют оперативно решать задачи оформления города к любому празднику или событию. Неограниченная вариативность параметров контента (количество сценариев, скорость, интенсивность, цветность) достигается удаленным управлением с единого сервера посредством мобильной связи,рассказала Екатерина Песеукова, представитель «СТК МТ Электро».
На сегодняшний день в Екатеринбурге реализуется более 20 индивидуальных сценариев праздничного освещения: в Новогодние каникулы, в Рождество, к 23 февраля, 8 марта, ко Дню космонавтики, к майским праздникам и т.п. 24 июня в день проведения Парада Победы жители Екатеринбурга увидят совершенно по-новому украшенный проспект. В дальнейших планах администрации города декорировать весь проспект Ленина от площади Коммунаров до главного учебного корпуса УрФУ и другие улицы гостевого маршрута