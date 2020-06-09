МЧС не подтвердило сведения о загрязнении озера Пясино под Норильском
Сегодня, 22:40ОбществоФото: pixabay.com
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Первый замруководителя МЧС РФ Александр Чуприян опроверг информацию, касающуюся загрязнения находящегося рядом с Норильском озера Пясино. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в воде не превышают установленных норм.
Kp.ru пишет, что Чуприян акцентирует внимание на том, что заборы воды уже проводились специалистами Росприроднадзора и «Норникеля». В настоящее время концентрация не превышает норму. Он добавил, что ликвидаторы поставили в реках Далдыкан и Амбарная боновые заграждения, сдерживающие топливо от дальнейшего распространения. Вместе с тем стопроцентной герметичности добиться физически не представляется возможным.
Отмечается, что сведения о попадании нефтепродуктов в Пясино, ранее опубликованные губернатором Красноярского края Александром Уссом, подтвердила замминистра экологии края Юлия Гуменюк. Она отметила, что концентрации загрязняющих веществ за заграждениями в некоторых местах составляют сто шестнадцать ПДК.
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