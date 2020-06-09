На актера Михаила Ефремова завели уголовное дело за пьяное ДТП
Сегодня, 09:07ОбществоФото: кадр из фильма "Следователь Тихонов"
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В отношении актера Михаила Ефремова в Москве было возбуждено уголовное дело после ДТП с его участием на Смоленской площади, сообщают «Новые известия».
Дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.
Кроме того, актер был доставлен на экспертизу, которая показала наличие в его крови алкоголя.
Происшествие случилось вчера вечером, 8 июня. Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с несколькими автомобилям. Один из водителей пострадал и был госпитализирован.
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