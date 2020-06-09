На актера Михаила Ефремова завели уголовное дело за пьяное ДТП

Дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

Кроме того, актер был доставлен на экспертизу, которая показала наличие в его крови алкоголя.