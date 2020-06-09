Свердловских энергетиков поблагодарили за быстрое устранение последствий урагана

Министр отметил, что за несколько часов количество отключенных жителей сократилось примерно в два раза. Полностью нарушения были устранены в короткие сроки.

Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов рассказал, что на прошлой неделе произошло самое масштабное за последние годы отключение электроэнергии из-за урагана. Оно коснулось сотен энергообъектов в зоне ответственности предприятия. Восстановлением электроснабжения занималась 41 аварийная бригада и 47 единиц техники. На места специалисты выезжали сразу же после того, как поступал сигнал об отключении.