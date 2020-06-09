Свердловских энергетиков поблагодарили за быстрое устранение последствий урагана
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поблагодарил сотрудников «Облкоммунэнерго» за оперативное устранение аварий в электросетевом комплексе 25 мая, сообщает пресс-служба компании.
Министр отметил, что за несколько часов количество отключенных жителей сократилось примерно в два раза. Полностью нарушения были устранены в короткие сроки.
Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов рассказал, что на прошлой неделе произошло самое масштабное за последние годы отключение электроэнергии из-за урагана. Оно коснулось сотен энергообъектов в зоне ответственности предприятия. Восстановлением электроснабжения занималась 41 аварийная бригада и 47 единиц техники. На места специалисты выезжали сразу же после того, как поступал сигнал об отключении.
Напомним, 25 мая без электроэнергии остались 86,75 тысяч потребителей «Облкоммунэнерго» в 15 городских округах. Причиной стал ураган, обрушившийся на Средний Урал. К трем часам ночи энергетики восстановили электроэнергию для 67 тысяч жителей. Полностью электричество было восстановлено к вечеру 26 мая.