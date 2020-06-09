Павел Креков: Свердловская область вышла на плато по коронавирусу

Он отметил, что порой приходится проводить больше 10 тысяч тестирований за сутки. Эпидемиологическая ситуация стала спокойнее, это позволило перейти на первый этап снятия ограничений.

В оперативном штабе считают, что на данный момент количество выписанных пациентов превысило число заболевших, так как считаются даже те, которых переводят в обсерваторы.

По словам Павла Крекова, нагрузка на больничные койки снижается, но это не значит, что можно расслабиться.