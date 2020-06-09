Павел Креков: Свердловская область вышла на плато по коронавирусу
Сегодня, 16:48ОбществоФото: gubernator96.ru
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Свердловская область вышла на плато пандемии. В регионе новых зараженных коронавирусом становится меньше, чем выписанных. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков после заседания оперативного штаба.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что порой приходится проводить больше 10 тысяч тестирований за сутки. Эпидемиологическая ситуация стала спокойнее, это позволило перейти на первый этап снятия ограничений.
В оперативном штабе считают, что на данный момент количество выписанных пациентов превысило число заболевших, так как считаются даже те, которых переводят в обсерваторы.
По словам Павла Крекова, нагрузка на больничные койки снижается, но это не значит, что можно расслабиться.
Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области был продлен до 15 июня. Однако было разрешено начать работу магазинам с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.
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