Почему «Русал» не помогает в Норильске?

Работы по ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске на территории ТЭЦ-3 компании НТЭК ведутся круглые сутки. Негативные последствия устраняются силами 400 сотрудников “Норильского никеля”, а также 150 специалистов из «Морспецслужбы», «Газпромнефти» и "Транснефтьсибири".
Авария произошла из-за просадки земли под цистерной с топливом. В результате этого образовалась трещина.
Как пишут “Новые известия”, предполагалось, что в ликвидации последствий большую помощь окажет крупнейший акционер “Норникеля” - российский производитель алюминия РусАл. Однако, судя по всему, его руководство решило не нести ответственности и не оказывать никакой действенной помощи предприятию.
Как отмечают специалисты, солярка намного менее токсична для экологии, чем нефть - она достаточно быстро испаряется. Однако специалисты, которые сейчас работают на месте аварии, не останавливают работы даже в ночное время суток, вывозя грунт, впитавший в себя топливо, и очищая реки Далдыкан и Амбарная. На сегодняшний день они вывезли 17 тысяч кубометров загрязненной земли, очистили 26000 квадратных метров воды от бензиновых пленок и откачали свыше 2,5 тысяч кубометров топливной смеси.
На ситуацию в Норильске отреагировал президент России Владимир Путин, а также главы компаний Газпромнефть и Транснефть, которые оказали реальную помощь и предложили пути решения проблемы. Однако “руки помощи” от РусАла так никто и не дождался.
Напомним, что для Олега Дерипаски дивиденды от «Норильского никеля» - это ключевой источник поддержки РусАла, который вот уже несколько лет пытается побороть кризис. В этом году алюминиевая компания даже заблокировала предложение остальных акционеров, которые хотели снизить дивидендные выплаты «Норильского никеля», чтобы направить средства на серьезную модернизацию.
После распространившихся новостей о разливе топлива в Норильске в РусАле бросили стандартную фразу об “обеспокоенности”, после чего не последовало никаких конкретных действий. Сейчас алюминиевой компании ничего не мешает использовать случившееся, чтобы дискредитировать оппонентов в «Норильском никеле». Для этого они могут обратиться к помощи СМИ, чтобы распространить неподтвержденную информацию и представить данные сомнительных экспертиз.