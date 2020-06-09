Почему «Русал» не помогает в Норильске?

Авария произошла из-за просадки земли под цистерной с топливом. В результате этого образовалась трещина.

Как пишут “Новые известия”, предполагалось, что в ликвидации последствий большую помощь окажет крупнейший акционер “Норникеля” - российский производитель алюминия РусАл. Однако, судя по всему, его руководство решило не нести ответственности и не оказывать никакой действенной помощи предприятию.

Как отмечают специалисты, солярка намного менее токсична для экологии, чем нефть - она достаточно быстро испаряется. Однако специалисты, которые сейчас работают на месте аварии, не останавливают работы даже в ночное время суток, вывозя грунт, впитавший в себя топливо, и очищая реки Далдыкан и Амбарная. На сегодняшний день они вывезли 17 тысяч кубометров загрязненной земли, очистили 26000 квадратных метров воды от бензиновых пленок и откачали свыше 2,5 тысяч кубометров топливной смеси.

На ситуацию в Норильске отреагировал президент России Владимир Путин, а также главы компаний Газпромнефть и Транснефть, которые оказали реальную помощь и предложили пути решения проблемы. Однако “руки помощи” от РусАла так никто и не дождался.

Напомним, что для Олега Дерипаски дивиденды от «Норильского никеля» - это ключевой источник поддержки РусАла, который вот уже несколько лет пытается побороть кризис. В этом году алюминиевая компания даже заблокировала предложение остальных акционеров, которые хотели снизить дивидендные выплаты «Норильского никеля», чтобы направить средства на серьезную модернизацию.