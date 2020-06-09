Правдобруб» Рябинкин из РПН дает противоречивые показания

«Новые известия» пишут, что после ЧП Василий Рябинкин, основываясь на неподтвержденных и окутанных тайной источниках, заявлял о жутком запахе на озере Пясино. При этом он признает, что информация до него дошла практически со слухов, которые достаточно сложно подтвердить или опровергнуть.

В то, что говорит Рябинкин, трудно проверить, поскольку речь идет о труднодоступных местах. Фактически его заявления базируются на формальной логике и недостоверных сведениях. Со слов самого Рябинкина, его осведомленности в природоохранной сфере пока недостаточно. Однако это не мешает ему делать сомнительного содержания выводы и громкие заявления.

Вместе с тем когда на место происшествия приехала руководитель ведомства Светлана Радионова, Рябинкин умолчал о необходимости провести исследование озера Пясино. Когда же Радионова сама связалась с Рябинкиным, выяснилось, что никто не чинил ему препятствия в плане осуществления забора проб и работ в целом.

О необходимости обследовать озеро Пясино он упоминает до сих пор, не пытаясь туда попасть и ограничиваясь только заявлениями о том, что кто-то мешает ему донести правду.