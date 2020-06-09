Российские ученые в поисках вакцины и лекарства от COVID-19

Исследование «Кагоцела» проводилось с использованием пандемического штамма SARS-CoV-2 (COVID-19), полученным в 2020 году из ФГБУ ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и хранившегося в специализированной коллекции 48 ЦНИИ Минобороны России.

Результаты экспериментов показали, что добавление действующего вещества исследуемого препарата к культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2, на 100 % отменяет поражающее действие вируса на клетку и где-то на 98 % подавляет его размножение.

В группе компаний «Ниармедик» считают этот результат очень обнадеживающим и заявляют о планах перейти к наиболее важному этапу оценки активности препарата «Кагоцел» в отношении SARS-CoV-2 – клиническим исследованиям.

В ближайшее время планируется начать клинические исследования, чтобы проверить эффективность нашего продукта у реального больного. Проводить многоцентровые плацебоконтролируемые исследования будут независимые международные компании с соблюдением всех норм GCP. Первые результаты появятся до конца этого года,отмечает глава группы компаний «Ниармедик» Владимир Нестеренко.

Интерес к исследованию потенциальной эффективности «Кагоцела» в отношении коронавирусной инфекции появился в связи с тем, что этот препарат относится к группе индукторов интерферонов, которые в том числе упоминаются в действующих рекомендациях Минздрава РФ ввиду схожести клинической картины ОРВИ с симптомами легких форм COVID-19.

Такие препараты не направлены напрямую против конкретного инфекционного агента, а основаны на способности системы врожденного иммунитета противодействовать любым вирусам. Фактически это вакцина для выработки неспецифического иммунитета, когда не знаешь заранее, с чем столкнешься. Сегодня уже известно, что достаточно много людей переносит COVID-19 без клинических симптомов, а это значит, что врожденный иммунитет работает, и его активизация на ранней стадии болезни и для профилактики может сделать контакт с неизвестными вирусами менее опасным,объясняет Владимир Нестеренко

С ним согласен и заместитель председателя Сибирского отделения РАН Михаил Воевода. По утверждению ученого, «неспецифические механизмы иммунитета являются универсальными и не зависят от конкретного штамма вируса». Он также добавляет: «Интерфероны вырабатываются в первые часы после инфицирования, и от эффективности их работы на данном этапе зависит вероятность развития инфекции, а также тяжесть ее протекания. Поэтому, пока не установлен возбудитель заболевания и нет возможности применять средства специфической терапии, направленные на инфекционный фактор, целесообразно поддерживать данную неспецифическую систему противовирусной защиты организма».

Таким образом, исследование индукторов интерферонов в отношении COVID-19 кажется вполне логичным решением.

Ранее в 48-м Центральном научном исследовательском институте Минобороны РФ также были успешно проведены доклинические испытания одной из самых перспективных российских вакцин для борьбы с COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Комментируя эту новость, начальник 48-го ЦНИИ Минобороны РФ Сергей Борисевич пояснил, что исследования проводились на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. По его словам, «во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность».

Для дальнейшего испытания вакцины на людях уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Борисевич рассказал, что это 45 мужчин и пять женщин в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек.

Планируется, что клинические испытания вакцины будут завершены до конца июля.