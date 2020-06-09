Самоизоляция, день семидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Вчера стало известно, что губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции до 15 июня и разрешил открыться магазинам с отдельным входом. Публикуем текст указа, размещенный на официальном сайте губернатора.

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших выросло до 312 человек.

При этом в город поступили тесты на проведение анализа на антитела к коронавирусу. Для проведения анализа у пациента берется кровь из вены.

В Нижнем Тагиле начали делать тесты на антитела к коронавирусу

Продолжают тагильчане обращаться к губернатору на его странице в Instagram.

Так, одна из юристов города пожаловалась на то, что ей отказали в предоставлении места в дежурной группе детского сада, так как Роспотребнадзор запретил выделять новые места.

Сотрудница поликлиники № 1, расположенной на Вагонке, пожаловалась, что медперсоналу не предоставляются средства защиты в достаточном объеме.

Комментарий о СИЗ Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

В группе «ЧП Нижний Тагил» появился скриншот смс-сообщения, в котором сказано, что человек нарушил самоизоляцию и ему выписан штраф. Граждан предупредили, что это мошенники.

Штраф Фото: страница Милены Бирюковой "Вконтакте"

Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» объявил о том, что традиционное открытие сплавов по Чусовой откладывается. Праздник, посвященный сезону «большой воды», должен был состояться 12 июня, но из-за запрета на проведение массовых мероприятий он переносится.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 242 случая заражения коронавирусом. Так в регионе общее количество заболевших достигло 7910 человек.