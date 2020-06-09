Самоизоляция, день семидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле в очередной раз подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом, в двух лабораториях города начали проводить тестирование на наличие антител к инфекции, а еще отменили сплавы по Чусовой из-за пандемии. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
Вчера стало известно, что губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции до 15 июня и разрешил открыться магазинам с отдельным входом. Публикуем текст указа, размещенный на официальном сайте губернатора.
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших выросло до 312 человек.
При этом в город поступили тесты на проведение анализа на антитела к коронавирусу. Для проведения анализа у пациента берется кровь из вены.
Продолжают тагильчане обращаться к губернатору на его странице в Instagram.
Так, одна из юристов города пожаловалась на то, что ей отказали в предоставлении места в дежурной группе детского сада, так как Роспотребнадзор запретил выделять новые места.
Сотрудница поликлиники № 1, расположенной на Вагонке, пожаловалась, что медперсоналу не предоставляются средства защиты в достаточном объеме.
В группе «ЧП Нижний Тагил» появился скриншот смс-сообщения, в котором сказано, что человек нарушил самоизоляцию и ему выписан штраф. Граждан предупредили, что это мошенники.
Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» объявил о том, что традиционное открытие сплавов по Чусовой откладывается. Праздник, посвященный сезону «большой воды», должен был состояться 12 июня, но из-за запрета на проведение массовых мероприятий он переносится.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 242 случая заражения коронавирусом. Так в регионе общее количество заболевших достигло 7910 человек.