Схиигумен Сергий из Екатеринбурга назвал введение биометрии «фашистским лагерем»

Запись монаха «Кто готовит рабство в России» разместили в паблике «Православная Россия» во ВКонтакте.

Сергий уверяет, что подписанные накануне Путиным документы, в которых говорится об «идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработку персональных данных», являются опровержением слов президента о ведении страны «пo пути рассвета».

Почему в России создается концлагерь, фашистский концлагерь Сатаны? На Нюрнбергском процессе осуждено присвоение номеров как преступлениe против человечества, заявил монах.

Сергий призвал россиян написать заявления во все правоохранительные органы, чтобы привлечь Владимира Путина, Михаила Мишустина, депутатов Госдумы, членов федерального собрания и Сергея Собянина к ответственности по делу о «внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов, присвоении номеров человеку, живущему в России».

Помимо этого, Сергий высказался и по инциденту с убитым бойцами СОБРа Владимиром Таушанковым из Екатеринбурга — схиигумен считает данную ситуацию началом пути к «фашистскому сатанинскому режиму» полиции и Росгвардии.