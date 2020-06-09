Тагильская мэрия передала инклюзивной организации здание в безвозмездное пользование
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Google Maps
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле АНО «Центр содействия формирования и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг «Шаг вперед» получила в безвозмездное пользование здание. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Помещение, которое получит организация, располагается на улице Карла Маркса, 23.
Контроль за выполнением постановления был возложен на на начальника Управления муниципального имущества администрации города
Ранее мэрия Нижнего Тагила уже передала несколько зданий в безвозмездное пользование. Так, помещение получи военный комиссариат и организация инвалидов. Кроме того, самой мэрии свое здание передал ДОСААФ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей