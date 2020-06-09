Тагильская мэрия передала инклюзивной организации здание в безвозмездное пользование

Контроль за выполнением постановления был возложен на на начальника Управления муниципального имущества администрации города

Ранее мэрия Нижнего Тагила уже передала несколько зданий в безвозмездное пользование. Так, помещение получи военный комиссариат и организация инвалидов. Кроме того, самой мэрии свое здание передал ДОСААФ.