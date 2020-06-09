В Екатеринбурге продают торговый центр вместе с арендаторами и недостроем

В объявлении указано, что ТЦ продаётся вместе с торговыми сетями и компаниями (в том числе МФЦ), которые арендуют там часть помещений. Общая площадь здания – 5,6 тысяч квадратных метров.

Согласно информации продавца, у центра есть две парковки (для работников ТЦ и клиентов), зона погрузки и несколько входов (для клиентов и служебных).