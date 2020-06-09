В Екатеринбурге продают торговый центр вместе с арендаторами и недостроем
Сегодня, 18:41ОбществоФото: сайт торгового центра
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В Екатеринбурге на продажу выставили торговый центр «Свердловск» за 350 миллионов рублей. объявление размещено на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении указано, что ТЦ продаётся вместе с торговыми сетями и компаниями (в том числе МФЦ), которые арендуют там часть помещений. Общая площадь здания – 5,6 тысяч квадратных метров.
Согласно информации продавца, у центра есть две парковки (для работников ТЦ и клиентов), зона погрузки и несколько входов (для клиентов и служебных).
«Свердловск» расположен на одном фундаменте с недостроенным ТЦ «Пирамида» - сейчас в областном арбитраже находится иск администрации города к застройщикам о сносе второй части здания.
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