В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы с участием бронетехники

В состав колонны войдут бронеавтомобили, мотоциклы, бронетраспортеры, а возглавлять движение поручено танку Т-34,принимавшему участие в битве под Прагой. Горожане смогут наблюдать репетицию, которая пройдет от улицы Палисадной до улицы Чемпионов.

Департамент информационной политики Екатеринбурга заявляет, что участники шествия будут находиться под наблюдением военных медработников. К составу колонны присоединится новая техника, среди которой танки Т-80 и Т-72Б3М, автоцистерны, буксирно-моторные катера и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ.