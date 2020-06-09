В Свердловской области назначены четыре новых судьи

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых назначениях в судах Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального суда.
Согласно указу, в Свердловском областном суде появится сразу двое новых судей — Жанна Мурашова, работавшая в Кировском районном суде, а также Илья Насыков из городского суда Богдановича.
Кроме того, должность в Белоярском районном суде получила Юлия Букатина. Она ранее работала в Заречном районном суде.
Еще одну должность в Арбитражном областном суде заняла Инна Фомина, которая ранее была помощником в Арбитражном суде татарстана.
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