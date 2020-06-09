В Свердловской области назначены четыре новых судьи

Согласно указу, в Свердловском областном суде появится сразу двое новых судей — Жанна Мурашова, работавшая в Кировском районном суде, а также Илья Насыков из городского суда Богдановича.

Кроме того, должность в Белоярском районном суде получила Юлия Букатина. Она ранее работала в Заречном районном суде.